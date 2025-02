Basel: Arbeitslosenquote zeigt sich stabil

Unkritische Debatte

Der Parlamentarier zog in seinem Kommentar die wissenschaftliche Seriosität der Umfrage und vor allem deren kolportierten Resultate grundsätzlich in Frage. Es sei nicht überprüfbar, ob die Antworten wirklich von betroffenen Unternehmen stammten, moniert er. Er gab sich überdies erstaunt darüber, dass die Umfrage eine solch breite und unkritische Debatte in den Medien ausgelöst hatte.