Basel Atommüll sicher entsorgen

„Geologisch gesehen hat die Schweiz mit den Alpen und dem Jura eine vielfältigere Geologie als Finnland“, sagt Studer. Beim Schweizer Konzept ist der Opalinuston die „Hauptsicherheitsbarriere“, wogegen in Finnland die Endlagerbehälter sowie die Stollenverfüllung eine wichtigere Rolle spielen. Finnland setzt auf Kupferbehälter, die Schweiz auf Stahlbehälter. Bei der Stollenverfüllung wollen beide Länder Bentonit einsetzen, ein Tonpulver. Bentonit besitzt dieselben Eigenschaften wie der Opalinuston.

Schweiz hat noch länger bis zum Start

In der Schweiz könnten die Menschen in der betroffenen Region das Projekt mitgestalten – vielleicht sogar stärker als in Finnland, sagt Studer weiter. In Finnland hat die betroffene Gemeinde ein Vetorecht, in der Schweiz entscheiden Bundesrat, Parlament und im Falle eines Referendums die Schweizer Stimmbürger. In Finnland erhält die betroffene Gemeinde Immobiliensteuern.

Nagra ist verantwortlich für Standortsuche

In der Schweiz würden Abgeltungen für die Region diskutiert, die es so in Finnland nicht gebe, sagt Studer. Geregelt ist das Vorgehen hierzulande im sogenannten Sachplan geologische Tiefenlager. Die Nagra ist verantwortlich für Forschung, Konzept, Standortsuche, Bau, Betrieb und Verschluss. Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) überprüft die Arbeit der Nagra, und der Bund führt das Verfahren und entscheidet.

Im vergangenen Jahr hat die Nagra den Standort Nördlich Lägern auf dem Gebiet der Zürcher Gemeinde Stadel als Region vorgeschlagen. Bis voraussichtlich Ende 2024 sollen die Rahmenbewilligungsgesuche beim Bund eingereicht werden. Ab 2029 werden Bundesrat und Parlament darüber entscheiden. Der Bau soll 2034 beginnen, und der erste Atommüll soll ab 2050 eingelagert werden. „Finnland ist die Vorreiterin, die Schweiz ist aber auch auf gutem Weg“, sagt Studer. Angesichts der Dimensionen für welchen Zeitraum diese Endlager jeweils gebaut werden, relativiert sich der zeitliche Vorsprung von einem Vierteljahrhundert allerdings.

Sicherheitstechnisch am besten geeignet

Die deutsche Expertengruppe Schweizer Tiefenlager (ESchT) hält nach ihrer Plausibilitätsprüfung des Schweizer Standortvorschlags für ein Atomendlager in Nördlich Lägern diesen Standort „nach derzeitigem Kenntnisstand als sicherheitstechnisch am besten geeignet“. Die Nagra-Entscheidung zum Bau eines Atommüll-Endlagers in Nördlich Lägern nur drei Kilometer Luftlinie vom deutschen Hohentengen entfernt war am 12. September kommuniziert worden. In Hohentengen zeigten sich kurz darauf an öffentlichen Informationsveranstaltungen viele Bürger empört darüber, dass die Schweiz ihren Atommüll nur einen Steinwurf von ihrem Wohnort entfernt vergraben wolle.