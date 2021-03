Basel Attraktiv und sicher machen

Die Endstationen der BVB-Buslinien 33 und 36 sollen von der Eisengasse in die Spiegelgasse verlegt werden, wie die Regierung jetzt mitteilte. Die Busse dieser Linien sollen demnach zukünftig am Fischmarkt wenden und die Innenstadt via Spiegelgasse verlassen.

Weiter ist vorgesehen, dass es für sämtliche Tramlinien künftig nur noch eine Haltestelle „Schifflände“ gibt, nämlich jene in der Marktgasse. Die Zusammenlegung der Tramhaltestellen „Marktplatz“ und „Schifflände“ wurde zwar geprüft, erwies sich laut Mitteilung jedoch als nicht sinnvoll. Die Haltestelle „Marktplatz“ soll jedoch bis Ende 2023 in eine Einfachhaltestelle umgestaltet werden. Nach Angaben der Regierung vermag der ÖV-Knoten Marktplatz/Schifflände den heutigen Anforderungen nicht mehr zu genügen. Von der Entflechtung soll insbesondere der Langsamverkehr profitieren. Grundlage für die künftige Verkehrsführung bildet eine Vorstudie, welche von der Kantonsverwaltung gemeinsam mit den BVB erstellt wurde. Für die Umsetzung des Vorhabens soll in einem nächsten Schritt ein Vorprojekt ausgearbeitet werden. Dafür beantragt die Regierung vom Großen Rat einen Kredit von 350 000 Franken. Realisiert werden soll das Projekt im Zuge notwendiger Sanierungen von Gleisen, Straßen und unterirdischen Leitungen.