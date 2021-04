Basel Auf der Prärie ist es still geworden

Regio - Buchhandlungen und Bibliotheken gehören zu den Gewinnern der Corona-Pandemie, da es in Lockdown-Zeiten offenbar viele Menschen wieder oder erstmals zum Schmökern treibt. Wen es in den Fingern juckt, in dieser Zeit wieder einmal zu den Werken des sächsischen Schriftstellers Karl May zu greifen, der findet beim Schweizer Karl-May-Freundeskreis (KMF), der auch Mitglieder in Basel und dem Dreiländereck hat, Gleichgesinnte. Die Corona-Pandemie macht aber auch vor Winnetou & Co. nicht Halt.