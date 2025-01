Basel: Auf die Züge in der Schweiz ist Verlass

Die Züge sind im vergangenen Jahr laut Mitteilung der Schweizerischen Bahngesellschaft (SBB) etwas pünktlicher an den Bahnhöfen eingetroffen als im Vorjahr. 93,2 Prozent aller Züge erreichten ihren Bestimmungsort rechtzeitig. Das sind 0,7 Prozent mehr als im Jahr 2023. Die größte Pünktlichkeits-Steigerung gelang den SBB in der Westschweiz. Dort kamen laut Mitteilung der SBB von Montag 91,9 Prozent aller Züge pünktlich an und damit 2,7 Prozent mehr als im Vorjahr.