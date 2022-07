Basel Auf ein Bierchen im Brunnen

Von Michael Werndorff/sda

Basel. Die Hitzewelle hatte am Dienstag vorerst ihren Höhepunkt erreicht. In Basel wurden 36,5 Grad gemessen, Spitzenreiter war Genf mit 38,1 Grad. Wer die Möglichkeit hatte suchte Abkühlung in einem der Basler Parks, im Rhein oder beim Brunnenbaden, das in der Stadt am Rheinknie Tradition hat. So planschten Kinder unter anderem im Schöneckbrunnen in der St.-Alban-Vorstadt, einem der beliebtesten Badebrunnen in Basel. Dazu gesellte sich eine Gruppe, die ihr Feierabendbierchen genoss.