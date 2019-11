Basel „Auf zur Polonaise“

In Kooperation mit „Culturescapes Polen 2019“ präsentiert die Basel Sinfonietta unter der Leitung von Principal Conductor Baldur Brönnimann das Programm, mit dem sie im September erfolgreich am „Warschauer Herbst“ vertreten war. Am Sonntag kommt nun das Heimpublikum in den Genuss des abwechslungsreichen Programms.

Eröffnet wird das Konzert mit trügerischen Klangbildern von Piotr Roemer. Das Werk „Fantasma“ für Orchester und Elektronik des jungen polnischen Komponisten erklingt als Schweizer Erstaufführung. Mit wahrhaft tänzerischen Tönen geht es weiter: Die Schweizer Komponistin Cécile Marti choreografiert in ihrem von der Basel Sinfonietta in Auftrag gegebenen Werk „Seeing Time 1“, das ebenfalls erstmals in der Schweiz aufgeführt wird, zeitliche Abläufe skulptural – und erzählt dabei ihre sehr persönliche Geschichte.