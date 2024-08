Basel: Aufzüge im Badischen Bahnhof

Jetzt wurden die ersten Aufzüge in Betrieb genommen, die Gleise 6 bis 11 sind nun für Reisende per Lift erreichbar. Die restlichen sollen Anfang nächster Woche folgen. Bisher mussten in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen beim Einstieg in die Züge von Personal unterstützt werden. Diese Hilfestellungen mussten vor Ort über Sprechsäulen in der Empfangshalle und im Südeingang oder im Vorfeld beim Kundenservice angemeldet werden. Die Deutsche Bahn hat bereits vergangenen Sommer mit dem barrierefreien Ausbau begonnen. Ursprünglich war die Fertigstellung der Arbeiten für das vierte Quartal geplant gewesen. Laut DB konnte der Umbau bereits jetzt abgeschlossen werden.

Der erste Badische Bahnhof wurde bereits 1862 dort eröffnet, wo sich heute die Messe befindet. Nach wenigen Jahren wurde er zu klein. Auch weil der Bahnverkehr auf gleicher Höhe mit den Straßen zunehmend Konflikte verursachte, sollte ein neuer gebaut werden. Dafür wurde das gesamte Areal aufgeschüttet, damit Bahnhof und anbindende Strecken über dem Straßenniveau der Stadt lagen. Der Entwurf stammt vom Karlsruher Architekt Karl Moser. Am Bau der Anlagen und vieler Brücken waren etliche hiesige Firmen beteiligt, zum Beispiel der Eisenbau Wyhlen.