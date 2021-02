Basel Aus der Enge der vier Wände

Die in Algerien geborene Künstlerin Lydia Ourahmane präsentiert in den Obergeschossräumen eine neu in Auftrag gegebene Installation. Laser und Abhörgeräte sowie alle Objekte, Möbel und Haushaltsgegenstände aus einer Wohnung in Algier, in der die 1992 geborene Künstlerin lebte, bevölkern diese Ausstellung. ➔Lösegeld, illegaler Grenzübertritt, Austausch von Staatsangehörigkeiten: Transaktionen unterschiedlicher Art sind häufig der konzeptuelle Ausgangspunkt für Ourahmanes Kunst. Die Ergebnisse sind Video- und Tonarbeiten, Performances, Skulpturen und Installationen, die untersuchen, auf welche Art und Weise sich Geschichten der Vertreibung und kolonialer Unterdrückung in Körper einschreiben. Es ist ihre erste Ausstellung in der Schweiz (bis 16. Mai).