Basel: Ausländer sollen in Basel wählen dürfen

Somit befindet die Basler Stimmbevölkerung am 24. November über zwei bis drei Vorlagen, wie die Exekutive jetzt mitteilte. Die im Jahr 2022 eingereichte unformulierte Musikvielfalt-Initiative verlangt, dass der Kanton das freie Musikschaffen mit mindestens einem Drittel des gesamten Förderbudgets im Bereich Musik fördert. Der Basler Große Rat hat die Initiative im Juni mit 49 zu 37 Stimmen bei sieben Enthaltungen zur Ablehnung empfohlen. Er folgte damit seiner Bildungs- und Kulturkommission sowie der Regierung, die auch auf einen Gegenvorschlag verzichteten.

Ebenfalls zur Abstimmung gelangt am 24. November die Teilrevision der Verfassung des Kantons Basel-Stadt betreffend Stimm- und Wahlrecht für Ausländer. Das Basler Parlament hatte im Juni nach einer langen und emotionalen Debatte einer entsprechenden Verfassungsänderung mit 53 zu 41 Stimmen zugestimmt. Konkret sollen Ausländerinnen und Ausländer künftig die Möglichkeit erhalten, an den kantonalen Abstimmungen und Wahlen teilzunehmen. Das passive Wahlrecht, also die Möglichkeit, sich wählen zu lassen, ist aber ausgeschlossen.