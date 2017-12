Basel Auto gerät ins Schleudern

Münchenstein. Ein Unfall ohne Fremdeinwirkung hat sich am Mittwoch kurz vor 13 Uhr auf der Autobahn A18 bei Münchenstein ereignet. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr eine 27-Jährige auf der Autobahn A18 in Richtung Basel. Aus noch nicht restlos geklärten Gründen streifte sie im Baustellenbereich die Absperrung. In der Folge geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte mit der provisorischen Leitplanke. Das Auto erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden.