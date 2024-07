Ein Auto hat am Samstag auf der A2 in Fahrtrichtung Basel bei Zunsgen gebrannt. Die Meldung über den Brandausbruch ging um 21.35 Uhr bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die Ursache für den Brand des Personenwagens ist noch nicht restlos geklärt, eine technische Ursache steht aber im Vordergrund. Wegen des Brandes musste der Belchentunnel und die Autobahneinfahrt Diegten in Fahrtrichtung Basel kurzzeitig gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.