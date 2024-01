Basel: Auto wird Raub der Flammen

Ein fahrendes Auto ist am Freitag kurz nach 10 Uhr auf der Tittertenstraße in Reigoldswil in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der schwarze Mercedes bereits in Vollbrand. Durch die Feuerwehr konnte der Fahrzeugbrand unter Kontrolle gebracht und umgehend gelöscht werden. Personen wurden beim Brand keine verletzt, wie die Baselbieter Polizei mitteilte. Wegen ausgelaufenem Öl musste die Straße auf einer Länge von 20 Metern mit Bindemittel gereinigt werden.