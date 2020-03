Basel Badespaß im Brunnen

Während er die Seele baumeln lässt, verteilt Bademeister Balz Scheidegger auf dem Beckenrand stehend mit einem großen Küchenlöffel aus Holz das warme Wasser.

„Wir wollen in Zeiten der flächendeckenden Wasserversorgung in jeden Basler Haushalt, die Brunnen für die alte Tradition des Badengehens wieder zugänglich machen und den sozialen Austausch der Menschen außerhalb von Bars und Restaurants fördern“, erklärt das junge Mitglied des Basler Kultur-Kollektivs Hotel Regina. Dieses rief vor gut drei Jahren das feuchtfröhliche „Happening“ zur Winterzeit ins Leben.

Eine vergessene Tradition

Das Brunnenbaden war bis ins 19. Jahrhundert ein öffentliches soziales Ritual, das an vielen Dorf- und Stadtbrunnen in der Schweiz begangen wurde. Dieses ist auch heute noch während heißer Sommerperioden ein Teil der Stadtkultur geblieben.

Als die industriellen Werke Basel (IWB) im Jahr 1866 anfingen, die Trinkwasserversorgung der Stadt am Rheinknie durch direkte Hausanschlüsse voranzutreiben, gerieten laut Brunnenheizer Dominik Dober die gesellschaftlichen Begegnungen im Freien während der kalten Jahreszeit in Vergessenheit, und die Brunnen wurden zu einer bloßen Kulisse herabgestuft.

Eine junge Frau radelt durch die Dämmerung der anbrechenden Nacht und macht vor dem großen Heizofen neben dem Brunnen halt. Ein neugieriger Blick fällt dabei auf den Platzhirschen Cilio Minella. Der junge Student tritt gemütlich auf ein Pedal, das über eine Fahrradkurbel die Pumpe für den Wasseraustausch in Bewegung setzt. „Wir haben lange an diesem Holzofen getüftelt, um die wechselnden Brunnen nachhaltig beheizen zu können. Bis zu einem Drittel Ster Holz von einem Bauern aus dem Baselbiet verfeuern wir an einem Badetag.“

Alle zwei Wochen im Winter werde so der beheizte Badebetrieb an ausgewählten Brunnenanlagen in Basel gewährleistet. Seit halb sechs Uhr in der Früh treten die Mitglieder in mehreren Schichten in die Pedale, um die Wassertemperatur bis spät Abend aufrechtzuhalten. „Der Aspekt der Nachhaltigkeit ist uns beim Heizen natürlich sehr wichtig“, betont Minella, während seine Kollegin einen Holzscheit ins brennende Feuer legt.

Das Kollektiv macht sich aber nicht nur für das Baden stark, sie bildet auch zum alten Beruf des Brunnenheizers aus. Derzeit zählt die Gruppe 22 davon. Und weitere sollen noch folgen.