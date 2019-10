Basel Bässe, Beats und Dinosaurier

Das Motto der 29. Auflage der „Sonic“ lautet „Fantasy Edition“. Die größte Indoor-Technoparty der Schweiz geht übermorgen, Samstag, 2. November, von 21 bis 6 Uhr auf dem Industrie-Areal Bännli in Wolfwil bei Egerkingen (SO) über die Bühne. Der dauerhafte Wegzug von Basel ins rund 45 Autominuten entfernte Solothurnische scheint beschlossene Sache zu sein, wie entsprechenden Verlautbarungen des Veranstalters Hannibal Events zu entnehmen ist. Aufgrund des Line-Ups der – man darf es ohne Übertreibung sagen - Traditionsveranstaltung werden auch übermorgen wieder mehrere tausend Raver aus Süddeutschland, Norditalien, Frankreich, Österreich und der Schweiz aufs „Bännli“ pilgern und sich in einen Strudel aus Bässen, Beats, Melodien und Lichtshows ziehen lassen. Die Industrielocation kommt dabei deutlich authentischer rüber als die Basler St. Jakobshalle, in der die Sonic rund 15 Jahre lang über die Bühne ging. Das „Bännli“ ist nämlich ganz normal industriell in Betrieb und wird für die Sonic extra freigeräumt, was für ein besonderes Flair sorgt. Es hat ein bisschen was von „Back to the Roots“, fanden doch Technopartys in den Frühzeiten der Szene vorzugsweise in Industriearealen statt.

Stilistisch gesehen, stellt sich die Sonic zusehends breiter auf. So gibt es nun auch einen Goa- und Progressive-Trance-Floor anstelle der bisherigen House-Area. Der Schwerpunkt liegt aber nach wie vor auf Hardstyle, Rawstyle und Hardcore. Auf die „Traditionalisten“ und „Rave-Dinosaurier“ – für alle über 30 ist der Eintritt an die Sonic wie gwohnt frei – wartet wie immer ein Remember-Floor mit Sounds aus der Steinzeit der Technobewegung.