Als häufigste Gründe nennt das Basler Bau- und Verkehrsdepartement in einer Mitteilung vom Dienstag ungenügende Stabilität, angeschlagene Kronenteile oder fehlendes Entwicklungspotenzial. Davon betroffen seien 187 geschützte Bäume, heißt es. Eine besondere Situation zeige sich an der Flughafen- und an der Neudorfstraße: Dort würden seit rund 24 Jahren Spitzahorne die Straßen säumen.