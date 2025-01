Basel: Bagger sollen eine Pause einlegen

Die Bauarbeiten des Kantons pausieren während der Großanlässe Eurovision Song Contest (ESC) und Frauenfußball-EM in Basel. So bleibt während des ESC der Perimeter vom Badischen Bahnhof bis in die Innenstadt sowie rund um die St. Jakobshalle baustellenfrei, wie das Bau- und Verkehrsdepartement am Donnerstag vor den Medien bekanntgab.