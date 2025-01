Noch stehen aber weitere Forderungen von Cevian im Raum. So soll die Baloise zum Beispiel das Geschäft in Deutschland abstoßen. „In Deutschland haben wir einige klare Zielsegmente definiert und dort wollen wir in Zukunft weiter erfolgreich sein und die Cash-Beiträge des deutschen Geschäfts spürbar erhöhen“, hält Müller dagegen.

Kapitalkosten verdienen

Darüber hinaus müssten auch alle anderen Bereiche die Kapitalkosten verdienen. Müller sieht in der Gruppe nicht nur Sparbedarf, sondern auch Wachstumschancen. „Wir wollen in all unseren Zielsegmenten wachsen, wobei wir etwa in Belgien im Geschäft mit KMU oder in den für Deutschland definierten Sparten wie den anlagegebundenen Lebensversicherungen gute Chancen dafür sehen“, sagte er. Dabei ziele die Gruppe in erster Linie auf organisches Wachstum ab.