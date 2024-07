Basel: Banden nehmen Bankomaten ins Visier

Tinte soll abschrecken

Die Polizei arbeitet mit den Banken und den Herstellern der Geldautomaten zusammen. „Wir sensibilisieren die Banken durch Präventionsmaßnahmen wie isolierte Bankomaten, die Reduzierung der Geldmenge pro Automat oder die Verwendung von Tinte“, sagte die Sprecherin. Wie hoch die durchschnittliche Beute ist und wie viel Geld für die Prävention ausgegeben wird, wollten die Banken auf Anfrage nicht sagen.

Betrieb nicht vertretbar

„Die Entschlossenheit der organisierten Banden scheint keine Grenzen zu kennen“, bedauert die Neuenburger Kantonalbank. Die Bank versichert, dass die Automaten ständig erneuert werden, um den neuesten Sicherheitsstandards zu entsprechen.

Für die Jurassische Kantonalbank ist die Aufrechterhaltung des Betriebs gewisser Automaten und Filialen gar nicht mehr vertretbar. Sie sieht sich angesichts der zunehmenden Überfälle auf Filialen und Automaten sowie der geringen Zahl von Transaktionen am Schalter gezwungen, den Betrieb an einigen Standorten bald einzustellen, wie eine Sprecherin sagte. Ein Trend, der auch in Nachbarländern wie Frankreich zu beobachten ist, wo seit 2018 rund 8500 Geldautomaten abgebaut wurden.

Post könnte übernehmen

Schweizer sollen auch in Zukunft die Möglichkeit haben, über ein flächendeckendes Bankomaten-Netz Bargeld beziehen zu können. Die Verwaltung der Automaten könnte gar in die Hände eines einzigen Anbieters gelegt werden. Pläne dazu werden in der Finanzbranche diskutiert. So macht sich etwa die Post Überlegungen, sämtliche Geldautomaten in der Schweiz zu betreiben.

Eine Idee sei etwa die Kombination von Schalterdienstleistungen, wie ein Sprecher mitteilte. Er beziffert die Anzahl der Postfilialen auf 770. Dazu kämen 280 MyPost24-Automaten und 1200 Postschalter, die mit Partnern betrieben werden. So müssten sich die Kunden weniger darum kümmern, wo sich der nächste Automat ihrer Bank befindet, sondern könnten einfach den nächstgelegenen Bankautomaten aufsuchen.

Erster Prozess

In der Schweiz werden Täter kaum gefasst – vergangenes Jahr stand erstmals ein Bankautomatenbomber vor Gericht. Das Bundesstrafgericht hatte den Mann der Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht, des Diebstahls und der Sachbeschädigung für schuldig befunden und eine Freiheitsstrafe von 74 Monaten sowie einen Landesverweis für zehn Jahre ausgesprochen. Die Polizei kam dem Mann aus Rumänien wegen einer DNA-Spur auf einem Brecheisen auf die Schliche.