Unbekannte haben in Laufen am frühen Sonntagmorgen kurz vor 4.30 Uhr einen Bankomat an der Röschenzstraße gesprengt. Der Geldautomat befand sich an der Fassade der ansässigen Bankfiliale, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht. Es entstand erheblicher Sachschaden am Geldautomaten und am Gebäude, wie weiter zu erfahren ist. Die Täter seien motorisiert gewesen und flüchteten anschließend in Richtung Röschenz. Zu den Tätern und der Beute konnten die Behörden keine Angaben machen. Während der Tatbestandsaufnahme sei der Bereich um die Bankfiliale aus Sicherheitsgründen großräumig abgesperrt worden, informiert die Polizei Basel-Landschaft. Diese hat mit der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, der Bundesanwaltschaft und der Bundespolizei fedpol die Ermittlungen aufgenommen.