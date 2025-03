Basel: Bargeldlose Automaten sorgen für Kritik

„Ich bin dagegen, dass die Möglichkeit, an BVB-Automaten mit Münz zu bezahlen, genommen wird“, sagt auch Andrea Strahm von der Mitte. Sie sehe immer wieder Personen mit Kleingeld bezahlen, das Bedürfnis sei also vorhanden. Das Vorhaben stößt auch bei der SVP auf keine Gegenliebe: Vor allem ältere Menschen bezahlten häufig mit Bargeld, und auch die spontane Tramfahrt könne so unter Umständen verunmöglicht werden, heißt es von Pascal Messerli. Und weiter: „Die BVB haben immer noch einen Service-public-Auftrag zu erfüllen.“ Derweil sieht Großrat Raoul Furlano von der LDP die Vorteile der Digitalisierung im Fahrkartenverkauf. Gleichzeitig soll auf ältere Menschen und Touristen Rücksicht genommen werden: „Bedenken hege ich jedoch, was ältere Menschen, sozial Benachteiligte oder Touristen betrifft, welche ohne passende Karten Schwierigkeiten haben könnten, Tickets zu kaufen.“ Wer keine Karte oder kein Smartphone dabeihabe, könne also kein Ticket mehr lösen.