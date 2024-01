Basel: Barrierefrei zu den Zügen

Drittgrößter Bahnhof

Der Entwurf stammt vom namhaften Karlsruher Architekt Karl Moser. Am Bau der Anlagen und vieler Brücken waren etliche hiesige Firmen beteiligt, zum Beispiel der Eisenbau Wyhlen. Leider geriet im Jahr 1912 das Gerüst für die Kuppel der Empfangshalle in Brand und verursachte solch schwere Schäden, dass die Kuppel ein zweites Mal gebaut werden musste. Aber ein Jahr später fand die Eröffnung dann doch statt. Der vom Architekten Karl Moser entworfene Badische Bahnhof ist der drittgrößte der Schweiz. Täglich fahren 455 Personenzüge, dabei gehen etwa 25 000 Reisende zu und von den Zügen. Damit ist der Badische Bahnhof der meistbefahrene Grenzbahnhof Europas. Im Fernverkehr soll er noch an Bedeutung gewinnen, da die Zahl der in die Schweiz und darüber hinaus durchfahrenden Züge in den kommenden Jahren zunehmen wird.