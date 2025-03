Basel: Basel bereitet sich auf Riesenparty vor

Mit dabei sind unter anderem Brandhärd, Nicole Bernegger, Michael von der Heide, Les Touristes, Anouchka Gwen, Äl Jawala, Pat’s Big Band, Anna Rossinelli und Schwellheim. Zudem bieten diverse Mini-Bühnen in der Innenstadt Auftrittsgelegenheiten für Straßenmusiker, wie Läuchli weiter sagte.

Das ESC-Begleitprogramm soll zudem inklusive Projekte sowie Auftrittsmöglichkeiten für Hobby- und Nachwuchstalente bieten. Auf dem Programm steht zum Beispiel ein Auftritt des „Weischno-Chors“ der Vereinigung Alzheimer beider Basel. Auch beim „Singsieme“-Chor machen Menschen mit Beeinträchtigungen mit und beziehen das Publikum bei ihrem Gesangsauftritt mit ein.

Wettbewerb für Schülerbands

Zudem ist eine Disco für Menschen mit und ohne Hörbeeinträchtigung geplant, wie Diana Segantini, Head of Public Value, sagte. Mit einem Schulband-Wettbewerb und Auftritten mehrerer Jugendorchester soll zudem der musikalische Nachwuchs eine Bühne bekommen. All diese Anlässe bilden das Begleitprogramm für den eigentlichen ESC. Der Musikwettbewerb findet in der St. Jakobshalle statt und kann gleich gegenüber im Fußballstadion Joggeli live auf Leinwänden mitverfolgt werden.