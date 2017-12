Basel Basel erhält eine Fasnachtsgasse

Basel (sda). Die Stadt Basel erhält eine Fasnachtsgasse. Der Fußweg wird entlang der Barfüßerkirche liegen. Umbenannt wird auf Antrag der Nomenklaturkommission ein Teil der Theater-Passage zwischen Barfüßerkirche und Stadtcasino, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement gestern mitteilte. Im weiteren Verlauf führt die Gasse über den bislang unbenannten Weg hinter der Barfüßerkirche. Die Umbenennung erfolgt ab sofort.

Dass Basel eine Fasnachtsgasse erhält, war am Freitagabend an der Feier zu der in der vergangenen Woche erfolgten Aufnahme der Basler Fasnacht auf die Liste des Immateriellen Kulturerbes der Unesco bekannt geworden.