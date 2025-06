Basel: Basel erwartet rund eine halb Million Gäste bei Frauen-EM

Auf dem Barfüßerplatz entsteht eine „Stage of Emotions“ mit Liveübertragungen, Konzerten und Podiumsgesprächen. Am 15. und 20. Juli verwandelt sich der Barfüßerplatz zudem in ein Freiluft-Kino. Gezeigt werden dem Publikum unter anderem die Filme „Kick it like Beckham“, „Marinette“ und „Das Wunder von Bern“. Auf dem Messeplatz ist ein polysportives Programm mit Fokus auf Mädchen und Frauen geplant.