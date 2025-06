Wie wird der öffentliche Verkehr in Basel fit für die Zukunft? Welche Rolle spielt dabei das Tramnetz? Diesen Fragen widmete sich das öffentliche Forum „Tram. Stadt. Zukunft. Wohin bewegt sich Basel?“ am Mittwoch, heißt es in einer Mitteilung. Rund 170 interessierte Personen folgten der Einladung des Bau- und Verkehrsdepartements, um mehr über die Perspektiven des zukünftigen Tramnetzes in Basel zu erfahren.