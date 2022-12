Basel Basel Tattoo geht um die Welt

Farbenfrohe Akzente

Das weltweit zweitgrößte Openair-Tattoo lädt ein zu einer Reise um den Erdball, die in Asien beginnt. So wird die „Band of the Brigades of Gurkhas“ aus Nepal teilnehmen – „allesamt tapfere Kämpfer“, wie Julliard sagte. Geprägt von indischen und britischen Einflüssen leben ihre Auftritte von herzhafter Musik und schnell gespielten Märschen.

Zu den Publikumslieblingen zählt „The New Zealand Army Band“ aus Neuseeland. Die Formation wird laut den Tattoo-Machern mit einer kreativen Show auftreten. Dazu gehört auch der rituelle Haka-Tanz. „Wir sind froh, die Kiwis verpflichten zu können, die sehr gefragt und schwer zu bekommen sind“, so Julliard.

Für Exotik werden farbenfrohe Azteken, Tänzer und Mariachis sorgen, die mit leidenschaftlichen Darbietungen das Publikum in ihren Bann ziehen wollen, kündigte Julliard an, der dann den Blick auf Nordamerika warf. In Kanada, sind die Canadiana Celtic Highland Dancers zu Hause. In ihrem Tanz erzählen die 50 Spitzentänzerinnen die Geschichte der schottischen Migranten. Fünf kanadische Pipe-Bands und eine Delegation der Royal Canadian Mounted Police begleiten die Tänzerinnen und ehren die historische Verbindung zwischen Schottland und Kanada. Die Tänzerinnen würden erstmals in Basel zusammenkommen und dort die vorbereiteten Choreografien gemeinsam tanzen, erklärte der Tattoo-Gründer.

Massed Pipes and Drums

Die letzte Etappe führt zurück nach Europa, genauer gesagt zur Band of the Royal Regiment of Scotland. Obwohl die schottischen Bands untrennbar mit Dudelsäcken verbunden sind, hat diese Gruppierung eine lange Blasmusik-Tradition und darf auf ein musikalisches Erbe, das bis in die Zeit Mozarts reicht, zurückblicken.

Was bei einem Tattoo natürlich nicht fehlen darf, sind die sogenannten Massed Pipes and Drums. Neben ihrem traditionellen Einmarsch zu Beginn der Show werden die 200 Dudelsackspieler und Trommler aus drei Kontinenten auch im schottischen Akt und im Finale mitwirken.

Was auch zu jedem Basel Tattoo gehört, ist eine Portion „Swissness“. Dafür sorgt im nächsten Jahr unter anderem die „Lucerne Marching Band“, die Paradeformation der Feldmusik Luzern. In ihren blau-weißen historischen Uniformen sind sie an bedeutenden Anlässen im In- und Ausland vertreten, wie deren musikalischer Leiter Roger Hasler darlegte. Nicht fehlen dürfen der Basel Tattoo Chor und die Basel Tattoo Garde. Insgesamt werden rund 1000 Musiker, Sänger, Tänzer und Akrobaten in der Tattoo Arena stehen.

Tattoo Parade und Kindertag

Wie in den Vorjahren findet auch die Basel Tattoo Parade (15. Juli) sowie ein Kindertag (22. Juli) statt.

Weitere Informationen: Karten gibt es in den Geschäftsstellen unserer drei Zeitungen: Die Oberbadische, Weiler Zeitung und Markgräfler Tagblatt sowie unter www.baseltattoo.ch, im Basel Tattoo Shop an der Glockengasse 4 in Basel, unter Tel. 0041/61 266 1000, per E-Mail an shop@baseltattoo.ch oder bei Ticketcorner.