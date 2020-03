Basel Basel verschärft Maßnahmen

Diese Ausnahme gilt auch in Notsituationen, in denen nur eine Betreuung durch Großeltern möglich ist: Diese Kinder gehen am Montag in ihre gewohnte Schule oder Kindertagesstätte. Alle anderen Kinder bleiben zuhause.

In diesem Zusammenhang appelliert der Regierungsrat an die Kulanz und Solidarität der Unternehmen gegenüber ihren Mitarbeitenden mit Betreuungspflichten, insbesondere in Zusammenhang mit der Lohnfortzahlungspflicht.

Veranstaltungen

Der Bundesrat hat Verschärfungen im Bereich der Veranstaltungen beschlossen. Zusammenkünfte ab 100 Personen sind untersagt. Restaurationsbetriebe dürfen nicht mehr als 50 Personen aufnehmen. Das gilt auch in Basel-Stadt ab sofort.

Öffentliche Verwaltung

Der Regierungsrat hat entschieden, die kantonalen Museen und Sportanlagen ab morgen Samstag zu schliessen. Der Betrieb der kantonalen Verwaltung wird ansonsten ordentlich gewährleistet.

Für private Freizeitbetriebe, Museen und Sportzentren gilt die bundesrätliche Verordnung: Maximalzahl von 100 Personen unter Einhaltung der verordneten Präventionsmaßnamen.

Die Zahl der positiv Getesteten und auch die Todesfälle werden weiter zunehmen, schreit der Regierungsrat in seiner Mitteilung - das Covid-19-Virus entwickele sich enorm dynamisch. "Die Situation hat sich in den letzten Tagen und Stunden laufend verschlimmert und zwingt die Behörden zu verschärften Maßnahmen im Kampf gegen die Epidemie", erklärt der Regierungsrat. Um diese schwierige Situation zu bewältigen brauche es die gemeinsame Anstrengung und die Solidarität der Bevölkerung.