Basel: Basel will das ÖPNV-Angebot ausbauen

Das ÖPNV-Programm enthält in erster Linie Anpassungen der Busverbindungen in der Stadt und über deren Grenzen hinaus. Dazu kommt die geplante erneute Einführung einer Tramverbindung im Leimental über den Margarethenstich zum Bahnhof SBB. Die Anpassungen beim Busverkehr betreffen unter anderem die ÖPNV-Erschließung des Entwicklungsgebiets Bachgraben in Allschwil.

Mehr Busse nach Weil

Hier wollte die Regierung ursprünglich als Vorläuferin des Bachgraben-Trams eine neue Buslinie 39 einführen. Darauf verzichtet sie nun. An deren Stelle soll die Linie 48 vom Bahnhof SBB via Bachgraben und St. Johann zum Badischen Bahnhof verlängert werden. Weitere Neuerungen betreffen die Kapazitätserweiterung der Buslinie 30 durch Doppelgelenkbusse, eine Taktverdichtung bei der Buslinie 42 nach Weil am Rhein sowie eine leicht angepasste Führung der Buslinie 37 vom Gellertquartier zum Bahnhof SBB ohne Halt am Aeschenplatz.