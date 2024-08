Basel: Basel will den Eurovision Song Contest 2025

Auch die Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) hatte im Juli ein Referendum gegen die verschiedenen ESC-Kredite der Bewerberstädte angekündigt. Diese sollen dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden, forderte die EDU. Das Risiko von Referenden fließe in die Bewertung der Städte, welche sich für die Austragung des ESC beworben haben, mit ein.

„Das Zustandekommen eines Referendums würde noch nicht zwingend bedeuten, dass die Stadt die vereinbarten Leistungen nicht erbringen kann. Es bedeutet vorerst nur, dass es zu einer Volksabstimmung kommt“, sagte der Leiter der SRG Medienstelle, Edi Estermann. Falls in der Volksabstimmung der Kredit abgelehnt würde, so sehe der Vertrag mit der Stadt vor, was dann geschieht. Der ESC werde auf jeden Fall stattfinden, hieß es weiter. Im Zentrum stehe die Fernsehshow, die 150 bis 200 Millionen Zuschauer erreicht. Die übrigen Veranstaltungen müssten in diesem Fall hinterfragt werden.

Bevor Zürich aus dem Rennen als Austragungsort ausgeschieden ist, machte sich auch dort Unmut von Seiten der Jungen SVP und vom Bund der Steuerzahler breit. Sie ergriffen das Referendum gegen den 20-Millionen-Kredit der Stadt. Ähnlicher Gegenwind machte sich auch in Bern bemerkbar. Exponenten der SVP und der Grün-Alternativen Partei hatten den Referendumsbogen zur Vorprüfung eingereicht. „Wunderbar“, kommentierte schließlich Stadträtin Simone Machado (Grün-Alternative Partei) das Aus der gemeinsamen Kandidatur von Bern und Biel.