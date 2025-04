Basel: Basel will ein Zeichen setzen

Lokale Lebensmittel

So soll ein großer Teil der Lebensmittel für den ESC aus einem Umkreis von 150 Kilometern stammen. Mindestens 75 Prozent des Essens am größten Musikwettbewerb der Welt soll dabei vegetarisch oder vegan sein, wie es an einer Medienkonferenz des Kantons vom Donnerstag hieß. Man wolle Basel-Stadt als Veranstaltungsort mit hohen Nachhaltigkeitsstandards positionieren und ein Vermächtnis hinterlassen, sagte Christoph Bosshardt, Leiter Abteilung Außenbeziehungen und Standortmarketing im Basler Präsidialdepartement.

Im Hinblick auf den ESC und die Uefa Women’s Euro setzt der Kanton Basel-Stadt laut Bosshardt erstmals ein „ganzheitliches Nachhaltigkeitsmanagement“ um. Sein Ziel ist es, dass die Basler Erfahrungen als Grundlage für künftige nachhaltigere Anlässe dienen – auch in anderen Host Cities. Der ESC soll ein Fest für alle Menschen sein, wie es weiter hieß. So seien die Veranstaltungsorte mit Rollstuhl barrierefrei zugänglich. Auch gebe es „All-Gender-Toiletten.“