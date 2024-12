Der Baselbieter Landrat hat dieser Tage am Donnerstag einstimmig 1,5 Millionen Franken für ein Vorsorgeprogramm gegen Brustkrebs bewilligt. Frauen im Alter von 50 bis 74 Jahren können somit alle zwei Jahre eine Mammografie in einer zugelassenen Praxis durchführen lassen. Dabei wird die Krebsliga beider Basel das Mammografie-Screening durchführen. Das freiwillige Programm zur frühzeitigen Erkennung von Brustkrebs wird nächstes Jahr aufgebaut und soll 2026 in Betrieb gehen. Das Programm richtet sich an Frauen mit Wohnsitz im Kanton Baselland, aber auch an Grenzgängerinnen, die in der Schweiz krankenversichert sind und in Baselland arbeiten. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten.