Im Kanton Basel-Stadt waren 4508 Personen als arbeitslos registriert. Das waren 220 Personen mehr als im Vormonat. In Baselland waren 4001 Personen arbeitslos. Das waren 192 mehr als im Dezember.

Mehr Stellensuchende

Die Zahl der Stellensuchenden stieg in den beiden Basel an. In Basel-Stadt waren es 6745 Personen (+187), in Baselland 6192 (+114). Gleichzeitig nahm die Anzahl offener Stellen in beiden Kantonen zu: in Basel-Stadt um 702 auf 1587, im Kanton Basel-Landschaft um 81 auf 1315 Stellen.