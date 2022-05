Basel Basels verpasste Chance

Marden schuf eine abstrakt-verspielte Schablone für ein kontemplatives Spiel mit dem Licht.

So enttäuscht der Künstler damals über die Ablehnung war, die Arbeit an den Münsterfenstern war die Initialzündung für eine neue Schaffensperiode an Bildern mit geometrisch gebrochenen Farbkompositionen. Marden nannte diese in den 1980er Jahren entstandenen Werke denn auch „Window Paintings“.

Kunstmuseumsdirektor Josef Helfenstein äußerte am Rand der Medienführung sein Bedauern darüber, dass sein Haus, abgesehen von den konkreten Entwürfen, keines dieser Werke besitzt.

Eines der Bilder hätte das Museum gerne angekauft, was aber am letztlich zu hohen Auktionspreis gescheitert sei. Die bei Sotheby’s gebotenen 1,1 Millionen Dollar waren zu viel Geld.

In der Ausstellung ist dieser „Window“-Werkserie ein Raum gewidmet. In einem zweiten Raum sind die monochromen oder mehrfarbigen minimalistischen Werke zu sehen, die Marden bis in die 1970er-Jahre geschaffen hatte. Zu dieser Zeit begann der Künstler auch mit seinen typischen und berühmten gestischen Zeichnungen.

Diesen zum Teil kalligrafieartigen Zeichnungsserien ist ein weiterer Raum gewidmet. Dabei ist es geradezu frappant zu erleben, wie Marden die Spannweite von der absoluten Reduktion bis zur großen Geste überwand. Markantes Beispiel für den großen Gestus ist das Monumentalgemälde „The Muses“, eine Komposition von ineinander verschlungenen Linien, an der Marden drei Jahre lang von 1991 bis 1993 gearbeitet hatte. Die Ausstellung „Brice Marden – Inner Space“ im Kunstmuseum Basel wird am Samstag eröffnet und ist bis 28. August zu sehen.