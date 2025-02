Basel: Basler „Drummeli“ begeistert

Für Höhepunkte des Abends sorgten sodann die beiden Schitzelbangg-Auftritte von Spootschicht Rhygass und Dreydaagesfliege. Beide Bängg schlugen mit herausragend spitzen politischen Pointen ein. So viel, was die bewährten traditionellen Auftritte angeht. Gespannt war man im Vorfeld, wie der gespielte Rahmen daherkommen würde. Dieser verzichtete mit wenigen Ausnahmen – zum Beispiel mit einer witzigen Abrechnung mit der einst so hochgelobten „Drummeli“-Balkonszene – auf szenische Sketches. Auf der Arena ist eine musikalisch hochstehende Gauklertruppe zu erleben, die mit viel melancholisch angehauchtem Humor auf originelle Art vor allem persönliche fasnächtliche Erlebniswelten nachzeichnete. Dies alles verpackt in vornehmlich musikalische Auftritte in der tonalen Spannweite von vielstimmigen Renaissance-Gesängen bis Rock-Acts im Stil von Jimi Hendrix.