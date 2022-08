Basel Basler Gleichstand

Zwei gewaltsam zu Tode Gebrachte in Basel – und das am Wochenende des Schweizer Nationalfeiertags: ein grüner Politiker und ein Bankier. Quasi unentschieden, Gleichstand. Zumindest deuten das die rätselhaften Sprayereien an, die in der ganzen Stadt auftauchen. Hobbydetektiv Melchior Fischer wird durch seinen Sohn Tim in die Geschehnisse hineingezogen. Denn Tim scheint in eine zweifelhafte Aktion der rebellischen Klimajugend verwickelt zu sein, die gänzlich aus dem Ruder gelaufen ist.

Daneben kommt es zu Gewalttaten an Repräsentanten des öffentlichen Lebens in Basel. Die Ermittlungsbehörden sind im Stress, und Kommissär Gsöllpointner, der die beiden Todesfälle aufklären muss, hat unterdessen apokalyptische Visionen. Denn nicht nur das Verbrechen bedroht das Gemeinwesen …