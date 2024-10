Basel: Basler Herbstmesse lockt viele Besucher

Geduld war am Wochenende in Kleinbasel wegen der Basler Herbstmesse gefragt. Die Traditionsveranstaltung lockte zum Auftakt unzählige Besucher in die Stadt am Rheinknie. Lange Schlangen vor den Parkhäusern sowie volle Busse und Bahnen ließen schon von weitem erahnen, dass es eng wird um die Attraktionen, die bis zum 10. November für kulinarische und aktionsreiche Abwechslung sorgen.