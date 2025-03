Basel: Basler können sich über Altlasten informieren

Mit den Dokumenten könne sich die interessierte Öffentlichkeit ein detaillierteres Bild von der Situation auf den Areal-Teilen von Rhystadt und Swiss Life machen, heißt es weiter. Die Dokumente würden zeigen, dass die Schadstoffbelastung im Untergrund und in den Gebäuden gut untersucht sei.

Die Unterlagen stehen in einem speziell dafür eingerichteten Datenraum zur Ansicht zur Verfügung. Um Zugang zu erhalten, müssen sich interessierte Personen via Webseite anmelden. Die Grundeigentümerinnen des Transformationsareals Klybeck wollen die Schadstoffdiskussion versachlichen, wie sie dieser Tage bekanntgaben. Obwohl ein Großteil des früheren Industriegebiets als belastet oder überwachungsbedürftig eingestuft wird, sprachen die Besitzer von einer lösbaren Aufgabe. Swiss Life kaufte das Areal im Jahr 2019. Ein anderer Teil des ehemaligen Industrieareals gehört Rhystadt. Gemeinsam mit Swiss Life und dem Kanton soll das Gebiet unter dem Namen Klybeck Plus zu einem Stadtquartier entwickelt werden. Dort sollen künftig bis zu 8500 Menschen wohnen.