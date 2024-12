Basel: Basler Münster schließt wegen aggressiver Touristen

Das Basler Münster schließt vorläufig wegen aggressiver Touristen am Wochenende. Unter anderem hat ein Besucher einen Mitarbeiter verletzt. Die Kirche erstattete Anzeige, wie ein Sprecher am Donnerstag bestätigte. Dieser Vorfall habe sich aber im Herbst ereignet, noch vor dem Weihnachtsmarkt. Der Mitarbeiter sei leicht verletzt worden und habe ein Krankenhaus aufsuchen müssen, sagte der Mediensprecher weiter. Allgemein ist es laut einer Medienmitteilung der evangelisch-reformierten Kirche vermehrt zu Zwischenfällen gekommen. Der Besucherstrom habe sich während des Weihnachtsmarkts erheblich erhöht und damit auch die Anzahl Gäste, die sich nicht an die Regeln halten.