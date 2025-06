Basel: Basler Personenschifffahrt feiert runden Geburtstag

Von Mitte Juni bis Ende August verwandelt sich der Rhystärn auf den Abendfahrten in eine schwimmende Bühne für ganz besondere Feierabendmomente inklusive feinem Essen und erfrischenden Drinks an Bord. Dabei gibt es während der Jubiläumswochen unterschiedliche Angebote. Am Dienstagabend ist «Tunesday uff em Rhy» mit Kult-Beats der 1980er- und 1990er-Jahren.

Donnerstags übernimmt beim «Summer Beats on Board» ein DJ das Panoramadeck mit sommerlichen Beats für entspannte Vibes bei kühlen Afterwork-Getränken. Und freitags heißt es dann Bühne frei für Live-Musik: Beim «Summerblues uff em Rhy» spielen regionale Bands vom Summerblues Festival Basel auf dem Panoramadeck.