Basel: Basler Polizei will den Kontrolldruck auf Drogendealer erhöhen

Die Videoüberwachung an der Dreirosenanlage, die über geraume Zeit ein Kriminalitätsschwerpunkt in der Stadt am Rheinknie darstellte, endet. Stattdessen kündigt die Basler Polizei eine koordinierte Aktion gegen den Drogenhandel in Kleinbasel an. Mit der Einstellung der im August 2023 in Betrieb genommenen Videoüberwachung komme die Polizei der Vorgabe des kantonalen Informations- und Datenschutzgesetzes nach, die Überwachung örtlich und zeitlich auf das zur Erreichung des konkreten Zwecks Erforderliche zu beschränken, heißt es.