Basel: Basler sollen auf das Auto verzichten

Wer sein Auto abmeldet, soll eine einmalige Prämie in der Höhe von 1500 Franken pro Fahrzeug erhalten. Die Basler Regierung hat am Dienstag 700 000 Franken aus dem Mobilitätsfonds für diese Umweltprämie freigegeben. Damit sollen Anreize geschaffen werden, dass mehr Haushalte vom Auto auf klimafreundlichere Verkehrsmittel umsteigen, wie es in der Regierungsmitteilung heißt.