Basel Basler stürmen die Nahversorger

Vorbildlich heißt, Abstand halten. Bei den Kassen sind am Boden deutlich sichtbare Distanz-Markierungen angebracht, Plakate und Durchsagen über Lautsprecher weisen zusätzlich auf das Gebot des „Social Distancing“ hin. Die Kassiererinnen tragen Gummihandschuhe und wirken freundlich und entspannt.

Personal schützen

Dass wieder Ruhe eingekehrt ist, kann die Mediensprecherin von Coop noch nicht bestätigen. „Da müssen wir erst die Berichte vom späten Nachmittag abwarten“, sagt sie. Es könne durchaus sein, dass es je nach Entwicklung zu einem erneuten Ansturm kommt. Plakate und Abgrenzungsmarkierungen sind Maßnahmen die laut der Coop-Sprecherin auch dem Schutz des Personals dienen. Die Mitarbeiter seien vor Wochen bereits speziell geschult worden. Ihnen stünden auch Desinfektionsmittel zur Verfügung. Außerdem sei die Reinigungsarbeit namentlich bei den Selfservice-Kassen und den Einkaufswagen intensiviert worden.

Ähnliches ist auch von der Unternehmenskommunikation von Manor zu erfahren. Gefährdete Personen nach Definition des Bundesamts für Gesundheit seien aufgerufen, im Backoffice zu arbeiten oder zuhause zu bleiben, teilt die Mediensprecherin mit. Auch bei Manor wird von größeren Anstürmen in den vergangenen Tagen berichtet; Konflikte mit Kunden seien aber keine bekannt. Obwohl die Frequenz der Manor-Supermärkte gut sei, würde man noch keine Eingangskontrollen wie in Italien durchführen, sagt die Mediensprecherin.

Diebstähle vermeiden

Kontrolliert wird indes, dass die Absperrung des Nonfood-Bereichs mit dem Kosmetik-, Schmuck- und Accessoire-Ständen im Erdgeschoss nicht übertreten werden. Dabei gehe es auch darum, Diebstähle zu vermeiden, sagt ein Mitarbeiter, der Wache hält.

Nicht abgesperrt sind die Nonfood-Bereiche in den großen Basler Migros-Märkten Claramärt und Dreispitz. Die relativ zahlreich anwesenden Kunden decken sich aber hauptsächlich mit Lebensmitteln und Haushaltartikeln ein. Auf vielen Laufbändern an den Kassen sind große WC-Papierpakete und Kartons mit Fruchtsäften sowie Büchsennahrung zu sehen.

Zum Schutz der Mitarbeiter der Migros-Genossenschaften sollen in den nächsten Tagen an den Kassen Plexiglasscheiben montiert werden, heißt es in der Medienstelle.

Derweil halten sich viele Kunden beim Anstehen an der Kasse aber nicht an das auf Plakaten verkündete Gebot, Abstand zu halten. Wie überall in der Schweiz hat die Warenhauskette Globus ihre „Delicatessa“-Lebensmittelabteilungen geschlossen. Lebensmittel würden nur noch über den Webshop vertrieben.