Kleinkind wird betreut

Die vom Täter benutzte Pistole sei nicht auf ihn registriert gewesen. Der Mann habe zwar Schusswaffen registriert, diese bei der Tat aber nicht verwendet. Beim Tötungsdelikt am 10. Februar in Pratteln waren zwei Personen gestorben. Der Täter und die Frau waren ein Paar und lebten zusammen in einem Haus an der Oberemattstraße – mit ihnen laut Mitteilung auch ein Kleinkind. Dieses sei wohlauf und werde nun anderweitig betreut, hieß es. Die Frau sei mit vier Schüssen erschossen worden, hieß es weiter.

Mehrere Schüsse

Bei der Getöteten handelt es sich um eine 33-jährige Kamerunerin. Beim Täter um einen 70-jährigen Schweizer. Behördenangaben zufolge schoss der Täter zuerst im Haus und später auch vor dem Haus auf die Frau. Anschließend begab er sich in den Wintergarten der Liegenschaft und nahm sich mit einem weiteren Schuss das Leben. Die Staatsanwaltschaft vermutet als Motiv „Differenzen innerhalb der Beziehung zwischen dem Täter und dem Opfer“.