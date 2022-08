Basel Bei Gladiatoren und Legionären

Elfte Legion im Blickpunkt

Im Blickpunkt im Bereich Legionäre stand dabei die Elfte Legion, so erzählte der lange Zeit in Rheinfelden lebende, zwischenzeitlich aber nach Basel gezogene Chemiker Frank Pokorny als einer der Akteure in der Kinder-Legionärsschule.

Diese Einheit war vor 2000 Jahren in Vindonissa, dem heutigen Windisch bei Brugg unweit im Aargau gelegen, aber auch im schwäbischen Rottweil und damaligen Arae Flaviae stationiert. „Mit meinem Basler Verein Vita Romana pflege ich gerne und eben besonders beim Römerfest die Vermittlung von Wissenswertem aus längst vergangenen Zeiten an Kinder und Jugendliche“, sagte der deutsche „Legionär“.

Der Verein widmet sich explizit „lebendiger Geschichte“ und passe so bestens ins Römerfest-Konzept, sagte Pokorny. Denn Wissenswertes auf spielerische Weise zu vermitteln, sei ein wesentliches Ziel des Römerfestes, heißt es alljährlich auch seitens des Veranstalters.

Tief beeindruckt

Beeindruckt davon, wie das am Wochenende von den Akteuren umgesetzt wurde, war auch der junge Mark Schupp. Er lebt eigentlich in Frankfurt, aber verbringt derzeit seinen Urlaub bei seinem Opa Kurt Schupp in Grenzach-Wyhlen. Er war am Samstag so begeistert, dass er seinen Opa tags darauf noch mal nach Augst begleiten wollte. „Das habe ich gerne gemacht, der Weg über die Kaiseraugster Fußgängerbrücke ist ja ganz nah“, sagte Schupp. Auch ihm gefiel das Fest, wobei einziges Manko die doch ziemlich happigen Eintrittspreise seien: „Zwei Mal 31 Euro für den Eintritt für Mark und mich ist ein Wort“, meinte der Grenzach-Wyhlener.

Familie Ley aus Heidelberg, die auf dem Nachhauseweg vom Urlaub am Bodensee Station in Augst machte, fand das Preis-Leistungsverhälntis vor allem für Kinder bestens – einzig die für deutsche Verhältnisse doch happigen Preise für Speisen und Getränke störten die Leys etwas.

