Basel Beifall und Jubel kommen an

„In der Halle werden drei Leinwände installiert sein, die jeweils in kleine Felder, sogenannte Kacheln, unterteilt sind“, erklärt Schäfer. Die 500 Kacheln – eine ist für je ein Ticket reserviert – werden von den Zuschauern gemietet. Pro Wettkampftag sind maximal 500 exklusive Zugänge möglich. „Wer sich aber letztendlich vor den heimischen Bildschirmen versammelt, können die Zuschauer selbst entscheiden“, sagt Schäfer. So wird die EM doch noch zum Großereignis, allerdings coronakonform.

Akustisch wahrnehmbar

Übertragen werden für die Zuschauer zuhause live die Sportler in Aktion, anders als bei einer herkömmlichen Direktübertragung können aber nicht nur die Zuschauer zusehen, sondern auch die Sportler. „Vor und nach den Übungen sind die Zuschauer für die Sportler akustisch wahrnehmbar“, beschreibt Schäfer das Prozedere. „Das Bild wird nämlich die ganze Zeit übertragen.“ So entstünde wie bei einem regulär stattfindenden Sportereignis eine Rückkopplung zwischen Zuschauern und Sportlern.

„Beide nehmen das Geschehen visuell und auditiv wahr, und auch die Sportler haben dann eher das Gefühl, sie wären in einem ganz normalen Stadion.“

Was die Zuschauer benötigen: Einen PC, Laptop oder Tablet, eine stabile Internetverbindung sowie eine Kamera samt Mikrofon. „In Amerika ist eine solche Übertragungsweise schon bekannt und verbreitet, für die Schweiz ist dieser Weg aber eine echte Premiere“, berichtet Schäfer, die sich sicher ist, dass mit diesem Konzept sowohl für die Athleten als auch für das Publikum eine gute Lösung gefunden wurde.

„Natürlich können wir so nicht dieselbe Atmosphäre schaffen, die üblicherweise im Stadion herrscht“, glaubt Schäfer. Dennoch würde so für die Athleten zumindest ein wenig das Wettkampfgefühl heraufbeschworen, denn „den Applaus hören sie ja trotzdem.“

Vereinzelte Kritik

Kritik an der Entscheidung, unter den bestehenden Voraussetzungen die EM dennoch stattfinden zu lassen, gab es nur vereinzelt. Für die Sicherheit der Delegationen werde mittels engmaschigem Testen und einer strengen Maskenpflicht gesorgt. „Für die Athleten ist es angesichts der bevorstehenden Olympischen Spiele im Sommer in Tokio wichtig, endlich einmal wieder bei einem Wettkampf antreten zu können“, weiß Schäfer. Über ein Jahr ist es her, dass sie sich in Wettkämpfen messen und vergleichen konnten. „Viele sind für die WM qualifiziert und wissen gerade gar nicht, wo sie leistungstechnisch stehen.“

Der SRF strahlt die Wettkämpfe auch über das Fernsehen aus, sodass alle an der Veranstaltung teilhaben können. Dann aber ohne das Gefühl, direkt im Stadion zu sitzen. Weitere Infos finden Interessierte unter www.basel2021.com/vla. Die EM findet vom 21. bis 25. April statt. Das Verlagshaus Jaumann verlost zehn digitale Tickets für die Gerätefinale am 25. April (siehe Anzeige in den Ausgaben der Oberbadischen, Weiler Zeitung und Markgräfler Tagblatt).