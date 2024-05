Verspätete Flüge

Der Landkreis Lörrach hatte sich auch zu Wort gemeldet: Landrätin Marion Dammann schrieb in einer Stellungnahme an die Präfektur Haut-Rhin, die wesentliche Minderung der Lärmbelastung in der Zeit der Nachtstunden bereits ab 22 Uhr zumindest auf mittlere Frist sicherzustellen. Es sei nicht ausreichend, dass der Betriebserlass lediglich ein Verbot der geplanten Starts nach 23 Uhr vorsieht. „Zum Schutz der Anrainer müssen auch verspätete Flüge zwischen 23 Uhr und Mitternacht beschränkt werden.“ Dabei fordert die Kreisverwaltung, die Definition für den Start des Fluges von „ab Verlassen des Gates“ zu „Verlassen der Startbahn“ zu ändern. Denn: Die französischen Behörden, die am Flughafen zuständig sind, verstehen unter dem Startzeitpunkt den Moment, in dem das Flugzeug seine Parkposition verlässt. Bis die Maschine zur Piste gelangt und abheben kann, vergehen nochmals zehn, fünfzehn oder mehr Minuten. Kurzum: Der tatsächliche Start erfolgt bisweilen erst nach 23 Uhr.