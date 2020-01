Basel Bekanntes neben selten Gehörtem

Riehen. Sie spielen in der Besetzung vom Quintett bis zum Oktett und ihr Repertoire umfasst das Beethoven-Septett bis hin zum Oktett von Isang Yun. Das Ensemble Fiacorda, acht Musiker, die schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten, hat sich der Musik für Streicher und Bläser in unterschiedlicher Kombination verschrieben. Beim Eröffnungskonzert der Schubertiade in Riehen im 14. Konzertzyklus von „Connaissez- ­vous“ am Sonntag hatten sie Schuberts längstes Kammermusikwerk auf dem Programm.

Fiacorda gehört zu den wenigen Kammermusik-Formationen in der Schweiz, die in konstanter Besetzung als Oktett musizieren. Robert Zimansky (erste Violine), Mateusz Szczepkowski (zweite Violine), Monica Clemann (Viola), Nebojsa Bugarski (Cello), Petru Iuga (Kontrabass), Fabio di Casola (Klarinette) Marie-Therese Yan (Fagott) und Henryk Kalinski (Horn) sind großteils erfahrene Orchestermusiker, denen man das langjährige Zusammenspiel in einer Kammermusikgruppe anmerkt.