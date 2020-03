Basel Bekenntnis zum Dreiland

»Hermetisch geschlossenen Grenzen sind in unserer Region seit über 70 Jahren ungewohnt. Das ist beklemmend. Offene Grenzen waren unser Alltag. Das muss in der Zukunft wieder so werden. Ein kleiner Trost: Egal, auf welcher Seite des Rheins wir uns befinden, wir sitzen alle in einem Boot. Wir kämpfen mit den gleichen Herausforderungen. Wenn wir uns alle diszipliniert und konsequent an die Gebote jetzt halten, können wir wieder blühenden Zeiten im Dreiland entgegensehen. Dafür sind die Bande stark genug.«

Wolfgang Dietz, Weil am Rhein

»Wir erleben traurige Tage an diesem Frühlingsanfang. Dies ist ganz besonders bei uns im Elsass der Fall. Ich möchte mich sehr herzlich dafür bedanken, dass einige unserer kranken Bürger in Deutschland und in der Schweiz behandelt werden. Dies ist ein sehr positives Zeichen dafür, dass unsere trinationale Zusammenarbeit selbstverständlich geworden ist. Die Grenzen sind momentan geschlossen, aber die Herzen bleiben offen. Die Zukunft in unserem Dreiland wird in Kürze zweifellos wieder erfreulicher sein.«

Jean-Marc Deichtmann, Hüningen