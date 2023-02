Basel Bequeme Anreise

Rückfahrt planmäßig

Mit den Sonderzügen will die SBB Deutschland den Bewohnern des südlichen Oberrheins und Wiesentals eine attraktive Anreisemöglichkeit zur Basler Fasnacht bieten. Für die Rückfahrt steht das planmäßige Angebot der SBB Deutschland und der Deutschen Bahn zur Verfügung, die Sondertickets gelten nicht für die Rückfahrt.

Fahrräder verboten

Die Beförderung von Fahrrädern, Fahrradanhängern und Tieren ist in den Sonderzügen nicht gestattet. Die SBB verstärkt zudem am 18. Februar ihre Züge auf der S6 Basel – Zell, damit eine bequeme An- und Abreise zur Gugge-Explosion in Lörrach und dem Nachtumzug in Maulburg ermöglicht werden kann. So stellt die tagsüber im Halbstundentakt verkehrende S6 auch eine gute Verbindung zum Besuch beider Veranstaltungen dar, teilt die SBB mit.